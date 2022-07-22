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22 июля

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве

Мослентаиещё 9

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве
Фото: МослентаМослента

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары объявлен в Москве на субботу, 23 июля. Соответствующее предупреждение появилось на сайте Гидрометцентра России.

«Очень высокая температура. Местами в Москве ожидается сильная жара 30-32 градуса», — сообщили в ведомстве. Предупреждение действует в указанный день с 12 до 18 часов.

Кроме того, экстренное предупреждение о жаре опубликовало МЧС. Ведомство сообщило о температуре 30-32 градуса в столице. «В связи с жаркой погодой ГУ МЧС России по Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды», — сказано в сообщении.

Ранее москвичей предупредили о возвращении жары на выходных. Солнечная погода с температурой до плюс 31 градуса установится благодаря антициклону, движущемуся с запада.

Погода,Оранжевый уровень,МЧС России,
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