В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 56.56EUR 57.15
Войти в почту
1 час назад

Погода в Москве: Двойная радуга появилась над Москвой после дождя

Вечерняя Москва

На небе Москвы появилась двойная радуга после дождя, что может быть связано с преломлением солнечных лучей в облаках. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в понедельник, 18 июля.

Двойная радуга появилась над Москвой после дождя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Радуга — это преломление лучей в каплях воды, находящихся в воздухе. Эти вещи зависят, в первую очередь, от угла падения солнечных лучей, от положения наблюдателя по отношению к солнцу. Возможно, это в двух разных облаках преломление (лучей — прим. «ВМ»), — отметил он.

Кратковременный дождь прошел в Москве в понедельник, после чего на небе появилась красочная двойная радуга, уточнили в РИА Новости.

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков сообщил, что в течение рабочей недели в Москве пройдут дожди разной интенсивности. По словам специалиста, погода будет преимущественно облачной, дожди разной интенсивности будут идти практически каждый день, а также возможны слабые грозы. При этом в конце недели в столице значительно потеплеет.

До этого специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал осеннюю погоду в Москве на этой неделе.

Погода,Новости Москвы,Общество,Александр Синенков,Евгений Тишковец,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители