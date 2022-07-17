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8 часов назад

Погода в Москве: Городские службы Москвы подготовились к работе в условиях непогоды

Москва24иещё 2

Городские службы столицы готовы к работе в условиях непогоды, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Городские службы Москвы подготовились к работе в условиях непогоды
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванкопортал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидается местами кратковременный дождь, в отдельных районах – гроза, порывы ветра до 17 метров в секунду", – напомнили в ведомстве.

Отмечается, что аварийные бригады готовы оперативно выехать при повреждении линий электропередачи, падении деревьев и других связанных с непогодой инцидентов.

Кроме того, сооружения жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли защищены от порывов ветра, а в парках и зонах отдыха работники пожарно-спасательного гарнизона информируют граждан о неблагоприятных погодных условиях.

В комплексе призвали не парковать автомобили и не укрываться вблизи деревьев.

ГУ МЧС по Москве, в свою очередь, призвало жителей столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.

В столичном Дептрансе в связи с непогодой рекомендовали автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, а также избегать внезапных маневров.

Ранее сообщалось, что в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемой грозы.

Отмечается, что предупреждение будет действовать с 12:00 до 18:00 17 июля. Аналогичное предупреждение объявлено в Подмосковье.

Погода,Новости Москвы,Общество,МЧС России,
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