В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
1 час назад

Прогноз погоды: в Москве активизируются циклонические вихри

Майк Габриелян

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в столичном регионе будет прохладнее с каждым днем. Такой прогноз он сделал в эфире Вести FM.

«Действительно уже все ощутили прохладное дыхание Скандинавии. Столбики термометров сегодня едва ли показывали +23. Это уже на пару градусов прохладнее, чем должно быть на макушку лета», - сказал Тишковец.

По его словам, суббота, 16 июля станет последним солнечным и сухим днем с температурой +20..+25. Уже с воскресенья в Москве и Подмосковье активизируются циклонические вихри и атлантические циклоны. Регион накроет облачность, пройдут небольшие дожди.

Днем 17 июля будет +22, а с понедельника начнется ежедневное падение температуры.

«В течение следующей недели с каждым днем будем на градус сбрасывать», - предупредил Тишковец.

Ранее синоптики заявили, что август грозит «полным финишем» - целым набором опасных погодных явлений.

Погода,Новости Москвы,Видео,Евгений Тишковец,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители