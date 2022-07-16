Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в столичном регионе будет прохладнее с каждым днем. Такой прогноз он сделал в эфире Вести FM.
«Действительно уже все ощутили прохладное дыхание Скандинавии. Столбики термометров сегодня едва ли показывали +23. Это уже на пару градусов прохладнее, чем должно быть на макушку лета», - сказал Тишковец.
По его словам, суббота, 16 июля станет последним солнечным и сухим днем с температурой +20..+25. Уже с воскресенья в Москве и Подмосковье активизируются циклонические вихри и атлантические циклоны. Регион накроет облачность, пройдут небольшие дожди.
Днем 17 июля будет +22, а с понедельника начнется ежедневное падение температуры.
«В течение следующей недели с каждым днем будем на градус сбрасывать», - предупредил Тишковец.
Ранее синоптики заявили, что август грозит «полным финишем» - целым набором опасных погодных явлений.