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4 часа назад

Погода в России: Вильфанд назвал причину сильных ливней в ряде регионов

Национальная Служба Новостейиещё 2

Названа причина сильных ливней в ряде регионов России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По его словам, при жаркой и теплой температуре воздуха наблюдаются процессы перемещения воздушных масс. Именно в жаркую погоду возникают условия для их перемещения по вертикали.

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При этом очень быстро происходит конденсация водяных паров и условия, способствующие возникновению кратковременных, но интенсивных ливней.

По словам синоптика, при таких условия еще формируются условия для возникновения усиления шквалистого ветра до 17-20 м/с, а в отдельных случаях и до 23-25 м/с.

Напомним, в ряде регионов России прогнозируют сильные дожди и грозы. Непогода будет бушевать 11-12 июля.

Погода,Общество,Видео,Роман Вильфанд,
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