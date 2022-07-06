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48 минут назад

Прогноз погоды: МЧС: в Москве в четверг ожидается 32 градуса тепла

Национальная Служба Новостейиещё 2

Главное управление МЧС России по Москве в среду предупредило жителей российской столицы о том, что в четверг, 7 июля столбики термометров в столичном регионе поднимутся до отметки + 30…+32 градуса.

МЧС предупредило москвичей о жаре в четверг
Фото: nsn.fmnsn.fm

«Уважаемые москвичи и гости столицы, по прогнозам синоптиков Росгидромета, 7 июля в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 30–32 градуса», — говорится в сообщении.

В этой связи было рекомендовано, избегать длительного пребывания на открытом солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

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