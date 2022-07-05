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1 час назад

Синоптик Тишковец предупредил о потопах в Москве

Газета.Ru

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о том, что в ближайшие часы в столице ожидаются шквальный ветер и сильный ливень с градом, который вызовет сильные подтопления. Об этом он написал в Telegram.

По его прогнозам, в ближайшие часы в столице может пролиться до 45-50 мм осадков, или "пять ведер дождевой воды на метр квадратный московских улиц", что грозит подтоплениями в тоннелях и низинах.

"Гроза, диаметр града 2-3 см. Шквалистые усиления ветра до 15-20 м/с. На подходе кучево-дождевые облака до 13 км, а это еще хуже", - отметил метеоролог.

Опасные погодные условия продлятся в Москве до 21.00, указал Тишковец. До этого в столичном регионе стояла жара, столбики термометров поднялись до +30...+32 градусов.

Главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала, что температура воздуха в столице опустится к концу недели и станет более комфортной.

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