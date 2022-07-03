В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
1 час назад

Прогноз погоды: В Московском регионе ожидается от 29 до 31 градуса тепла

ТАСС

В Москве и Подмосковье в воскресенье ожидается погода с переменной облачностью и преимущественно без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Московском регионе ожидается от 29 до 31 градуса тепла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем в Москве будет от 29 до 31 градуса тепла. В ночь на 4 июля в столице похолодает до 15 градусов.

В Подмосковье днем температура достигнет 31 градуса тепла, в ночные часы столбики термометров покажут от 12 до 17 градусов.

В Москве 3 июля ожидается оранжевый уровень погодной опасности с 10:00 до 18:00 мск. В Московской области продлили желтый уровень пожарной опасности до 21:00 мск.

Скорость северо-западного ветра не превысит 3 июля 8 м/с.

Атмосферное давление составит в регионе около 750 мм ртутного столба.

Погода,Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители