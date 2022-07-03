В Московском регионе ожидается от 29 до 31 градуса тепла

В Москве и Подмосковье в воскресенье ожидается погода с переменной облачностью и преимущественно без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в Москве будет от 29 до 31 градуса тепла. В ночь на 4 июля в столице похолодает до 15 градусов.

В Подмосковье днем температура достигнет 31 градуса тепла, в ночные часы столбики термометров покажут от 12 до 17 градусов.

В Москве 3 июля ожидается оранжевый уровень погодной опасности с 10:00 до 18:00 мск. В Московской области продлили желтый уровень пожарной опасности до 21:00 мск.

Скорость северо-западного ветра не превысит 3 июля 8 м/с.