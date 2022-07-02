До 29°C тепла ожидается в субботу в Московском регионе

Погода с переменной облачностью и преимущественно без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в Москве ожидается от 26 до 28°C Cтепла. В ночь на воскресенье в столице похолодает до 16°C. В Подмосковье днем температура достигнет 29°C тепла, в ночные часы столбики термометров покажут 13…18°C.
Желтый уровень пожарной опасности продлен в Московской области до 22:00 мск, а в столице до 23:00 мск 2 июля. Скорость северо-западного ветра не превысит в субботу 11 м/с. Атмосферное давление составит в регионе около 753 мм ртутного столба.
Ранее главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала, что вода в реках столичного региона России прогрелась до 24°C, уровень воды снижается. До этого Гидрометцентр России объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за угроз пожаров. Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна, говорится в сообщении. Предупреждение будет действовать в Москве до 23.00 2 июля, в Подмосковье — до 22.00 2 июля.