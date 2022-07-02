Как западные санкции влияют на качество прогноза погоды

По его словам, для того, чтобы сделать прогноз погоды на пять суток по Москве, необходимо иметь данные о метеорологическом состоянии на всем земном шаре. Поэтому все страны, которые состоят во Всемирной метеорологической организации (ВМО), тесно скооперированы. Существует конвенция, по которой при любых обстоятельствах все страны ВМО должны выполнять свои обязательства и передавать данные наблюдений.