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12 часов назад

Вильфанд рассказал, как западные санкции влияют на качество прогноза погоды

Газета.Ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил в, что санкции Запада затронули метеорологическую сферу, сообщает "Общественная служба новостей".

Как западные санкции влияют на качество прогноза погоды
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, для того, чтобы сделать прогноз погоды на пять суток по Москве, необходимо иметь данные о метеорологическом состоянии на всем земном шаре. Поэтому все страны, которые состоят во Всемирной метеорологической организации (ВМО), тесно скооперированы. Существует конвенция, по которой при любых обстоятельствах все страны ВМО должны выполнять свои обязательства и передавать данные наблюдений.

"Если США, например, не будет передавать данные, конечно, качество прогноза ухудшится на нашей территории, но аналогичная ситуация будет характерна и для них", — пояснил Вильфанд.

При этом синоптик уточнил, что некоторые страны, включая США и Великобританию, все же ввели некоторые ограничения для российских синоптиков и отказались передавать России информацию о авиационной безопасности.

"11 марта нам пришло сообщение, что информация из мировых метеорологических центров, которые обеспечивают авиационную безопасность, не будет поступать ни из Вашингтона, ни из Лондона", — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в результате усиленной работы Росгидромета в течение 3-4 дней информационный пробел был восстановлен.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак назвал "надлежащие гарантии" и полную компенсацию ущерба Украине в качестве условий для снятия санкций в отношении России.

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