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23 часа назад

Опубликовано видео мощного урагана в Чите

Александр Кузьмин

Ураган обрушился на Читу 1 июля. Мощный ветер поломал деревья и срывал крыши со зданий. Снятые местными жителями видео непогоды и ее последствий публикуют российские новостные Telegram-каналы.

На одном из них можно наблюдать превратившуюся в реку проезжую часть. На другом видно, что на припаркованный у многоэтажки автомобиль рухнула кровля дома.

Руководитель администрации Читы Александр Сапожников сообщил, что городские службы уже приступили к ликвидации последствий дождя и сильного ветра. Об этом сити-менеджер рассказал в своем Telegram-канале.

«Уборка упавших деревьев полным ходом проходит на улицах Чите. От муниципального предприятия «ДМРСУ» работает три звена сотрудников вместе с техникой», – написал Сапожников.

Чиновник добавил, что держит ситуацию на контроле.

Погода,Общество,Видео,Ураган,Александр Сапожников,
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