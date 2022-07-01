Опубликовано видео мощного урагана в Чите

Ураган обрушился на Читу 1 июля. Мощный ветер поломал деревья и срывал крыши со зданий. Снятые местными жителями видео непогоды и ее последствий публикуют российские новостные Telegram-каналы.

На одном из них можно наблюдать превратившуюся в реку проезжую часть. На другом видно, что на припаркованный у многоэтажки автомобиль рухнула кровля дома.

Руководитель администрации Читы Александр Сапожников сообщил, что городские службы уже приступили к ликвидации последствий дождя и сильного ветра. Об этом сити-менеджер рассказал в своем Telegram-канале.

«Уборка упавших деревьев полным ходом проходит на улицах Чите. От муниципального предприятия «ДМРСУ» работает три звена сотрудников вместе с техникой», – написал Сапожников.