Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в некоторых регионах страны - в частности, на Волге и Урале - первые дни июля будут холодными. Об этом пишут «Известия».
По словам Вильфанда, связано это с холодными воздушными массами, которые образовались на периферии антициклона, охватившего европейскую часть России.
В регионах, столкнувшихся с холодной волной, температура воздуха на четыре-восемь градусов ниже нормы.
В Башкирии и Татарстане температуры в начале июля не поднимутся выше плюс 15 - 20 градусов, а в Екатеринбурге и Челябинске ожидается около 17 градусов тепла.
В Омской области, где на прошлых выходных было до 35 градусов жары, температуры упадут на 10 - 12 градусов.
Жара до 30 градусов в начале июля ожидается в южной части Красноярского края, в Иркутской и Амурской областях, в Хакасии, Тыве и на южных территориях Хабаровского края. Температуры там будут на три-четыре градуса выше нормы,
В Якутии в начале месяца будет до плюс 25-28 градусов жары.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что лето 2022 года будет с температурами в пределах нормы или чуть выше нормы. Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова отмечала, что июль и август будут по-настоящему летними.