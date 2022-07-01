Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в некоторых регионах страны - в частности, на Волге и Урале - первые дни июля будут холодными. Об этом пишут «Известия».

По словам Вильфанда, связано это с холодными воздушными массами, которые образовались на периферии антициклона, охватившего европейскую часть России.

В регионах, столкнувшихся с холодной волной, температура воздуха на четыре-восемь градусов ниже нормы.

В Башкирии и Татарстане температуры в начале июля не поднимутся выше плюс 15 - 20 градусов, а в Екатеринбурге и Челябинске ожидается около 17 градусов тепла.

В Омской области, где на прошлых выходных было до 35 градусов жары, температуры упадут на 10 - 12 градусов.

Жара до 30 градусов в начале июля ожидается в южной части Красноярского края, в Иркутской и Амурской областях, в Хакасии, Тыве и на южных территориях Хабаровского края. Температуры там будут на три-четыре градуса выше нормы,

В Якутии в начале месяца будет до плюс 25-28 градусов жары.