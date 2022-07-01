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5 часов назад

Прогноз погоды: Москвичей ждет в пятницу переменная облачность

Москва24иещё 8

В пятницу, 1 июля, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Фото: Москва 24Москва 24

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 23...25 градусов, по области – 22...27 градусов. Ветер северный 5–10 м/с", – говорится в сообщении.

Отмечается, что атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что июль в Центральной России в этом году будет на 1–1,5 градуса теплее многолетней нормы.

Также ожидается дефицит осадков. В Москве ночью в течение месяца в среднем ожидается 13,5 градуса, днем – 23,1 градуса. Недобор по дождям может составить 40–60%, то есть вместо положенных в столице 94 миллиметров осадков прогнозируется только половина.

Синоптик подчеркнул, что температура воздуха в течение месяца будет неоднородной. Он также рассказал, что июнь в столице завершается с превышением среднемесячной температуры воздуха над климатической нормой на 1,6 градуса. За месяц в городе выпало 42 миллиметра осадков, или 56% от положенного месячного объема. Ожидается, что второй месяц лета поддержит такие тенденции.

Погода,Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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