Москвичам назвали срок отступления жары

Жара в Москве начнет спадать со вторника, 28 июня. Такой срок назвала главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова, передает РИА Новости.

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Она отметила, что в начале рабочей недели в столице ожидается пик жары. Днем в понедельник воздух может прогреться до 33 градусов.

«Ночи станут прохладнее, в ночь со вторника на среду — 9—14 градусов. Дневная температура в среду, 29 июня, понизится до 22—27 градусов», — пояснила главный специалист Росгидрометцентра.

По словам Макаровой, такой отступление в погоде связано со сменой антициклонов. На смену текущему с северо-запада придет новый, его появлению будет предшествовать холодный атмосферный фронт, который принесет с собой небольшие дожди, добавила она.