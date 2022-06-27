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39 минут назад

Прогноз погоды: Москвичам назвали срок отступления жары

Lenta.ruиещё 1

Жара в Москве начнет спадать со вторника, 28 июня. Такой срок назвала главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова, передает РИА Новости.

Москвичам назвали срок отступления жары
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она отметила, что в начале рабочей недели в столице ожидается пик жары. Днем в понедельник воздух может прогреться до 33 градусов.

«Ночи станут прохладнее, в ночь со вторника на среду — 9—14 градусов. Дневная температура в среду, 29 июня, понизится до 22—27 градусов», — пояснила главный специалист Росгидрометцентра.

По словам Макаровой, такой отступление в погоде связано со сменой антициклонов. На смену текущему с северо-запада придет новый, его появлению будет предшествовать холодный атмосферный фронт, который принесет с собой небольшие дожди, добавила она.

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Ранее в Гидрометцентре жителям Москвы напомнили об опасности активного солнца и посоветовала по возможности находиться в тени, носить головные уборы и пить больше воды.

Погода,Новости Москвы,Общество,Марина Макарова,
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