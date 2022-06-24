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26 минут назад

Прогноз погоды: москвичей предупредили об опасной жаре на выходных

Елена Прошина

Жаркая погода до +33 градусов прогнозируется в Москве с 25 по 27 июня. Как сообщает ТАСС, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил об экстренном штормовом предупреждении.

Москвичей предупредили о сильной жаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Температура будет достигать 32 градусов, а в понедельник -—даже 33 градусов. Предупреждение также выпущено в ряде регионов Северо-Западного федерального округа, где температура будет на семь градусов превышать норму до 29 июня», — сообщил он.

Вильфанд отметил, что в Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Псковской областях температура в ближайшие дни ожидается от +30 до +33 градусов тепла. Жара также распространяется в Тверскую и Калининградскую области, Карелию, в регионы Сибири и Дальнего Востока.

Вильфанд добавил, что температура выше 30 градусов, которая сохраняется продолжительное время — опасное явление, которое оказывает негативное влияние на здоровье неподготовленного человека.

Погода,Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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