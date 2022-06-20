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10 часов назад

Прогноз погоды: синоптик спрогнозировал сроки разгара лета в Москве

Елена Прошина

В Москве температура начнет повышаться уже 21 июня – в день летнего солнцестояния, а разгар лета в столице ожидается в конце июля. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«День солнцестояния — это не когда что-то резко меняется. После него в среднем по климату увеличивается температура, так как с этого момента начинает активно прогреваться деятельный слой почвы, примерно к концу июля он окончательно прогревается, и наступает самый жаркий период лета», — отметил метеоролог.

По словам Вильфанда, разгар лета в различных российских регионах приходится на разные периоды. Так, в Москве, по данным климатических наблюдений этот период приходится на 25-30 июля, а, к примеру, в Приморье - середина августа.

Ранее Вильфанд обещал москвичам дождливую и нежаркую предстоящую неделю. Уже ко вторнику похолодает и начнутся дожди. В четверг будет уже чуть теплее, а с субботы температура воздуха будет составлять до плюс 25 градусов и выше.

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