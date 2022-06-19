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11 часов назад

В Москве 19 июня ожидаются кратковременный дождь и до 25 градусов тепла

ТАССиещё 5

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве 19 июня ожидаются кратковременный дождь и до 25 градусов тепла
Фото: ТАССТАСС

Днем в столице и по Московской области температура воздуха поднимется до плюс 25 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до 14 и 11 градусов тепла соответственно.

Скорость юго-западного ветра не превысит 18 м/с. "Кратковременный дождь. Местами гроза", - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в регионе составит 743 мм ртутного столба.

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