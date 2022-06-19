В Москве 19 июня ожидаются кратковременный дождь и до 25 градусов тепла

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице и по Московской области температура воздуха поднимется до плюс 25 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до 14 и 11 градусов тепла соответственно.
Скорость юго-западного ветра не превысит 18 м/с. "Кратковременный дождь. Местами гроза", - говорится в сообщении.
Атмосферное давление в регионе составит 743 мм ртутного столба.