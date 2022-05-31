Синоптик Макарова прогнозирует теплую и дождливую погоду в Москве в начале июня

Погода в Москве в начале июня будет теплой, но неустойчивой – с кратковременными дождями и грозами. Об этом заявила РИА "Новости" главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова. "Начало июня в Москве будет вполне летним. Температура будет соответствовать климатической норме. Характер погоды в целом будет неустойчивым", - сказала синоптик. По ее словам, местами возможны грозы и усиление ветра. Температура воздуха в первый день лета составит +22—24°C, что выше календарной нормы на пару градусов. При этом к выходным станет прохладнее – столбики термометров опустятся до +17—22°C. В последний день весны, 31 мая, ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный. По данным специалистов, днем в столице от +18°C до +20°C. В ночь на 1 июня температура воздуха может максимально опуститься до отметки в +12°C. Влажность воздуха — 81%. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее заявлял, что в этом году в европейской части России будет теплое лето без экстремальных температурных отклонений.