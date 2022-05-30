Россиянам спрогнозировали теплую погоду

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал россиянам из Центральной России тепло на предстоящей неделе. Об этом пишет ТАСС.

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По его словам, в понедельник, 30 мая, в регионе под утро воздух остынет до плюс 3-8 градусов, а днем майское солнце прогреет воздух до плюс 16-21, лишь вечером кое-где могут появиться незначительные дожди.

Во вторник, 31 мая, прогнозируются интенсивные ливни, с вероятностью 80 процентов возможна гроза. Днем ожидается от 15 до 20 градусов тепла, а ночью от девяти до 14 градусов выше нуля. По словам синоптика, метеорологическое лето для жителей России стартует «под аккомпанемент небольших очаговых дождей точь-в-точь вместе с летом календарным».

«Даже в темное время суток будет уже плюс 10-15, после полудня воздух прогреется до плюс 19-24. В четверг прошумят грозовые дожди, минимальная температура плюс 11-16, днем плюс 21-26 градусов», — сказал Тишковец.

При этом, по его словам, в пятницу, 3 июня, холодный фронт и скоротечные дожди «немного смажут летнее тепло, из-за чего ночью посвежеет до плюс 9-14, а днем до плюс 18-23».