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1 час назад

Погода в Москве: Придет жара? Каким будет первый день лета в Москве

Москва24

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что первый день лета порадует москвичей теплой погодой.

Синоптик рассказал о погоде в первый день лета в Москве
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

Ранее синоптики сообщили, что в четверг, 26 мая, в столице столбики термометров покажут до 19...21 градуса. При этом во второй половине дня в городе прогнозируются осадки от небольших до умеренных. Кроме того, понизится атмосферное давление.

Цыганков отметил, что тепло уже начало поступать в столичный регион. "Уже можно сказать, что сегодня, 26 мая, первый день, когда воздушный поток поменялся с северного на западный и юго-западный и тепло начало поступать в Московский регион", – говорит синоптик.

По прогнозам метеоролога, в пятницу, субботу и воскресенье, 27, 28 и 29 мая, температура воздуха ожидается в пределах 16…19 градусов. В ночные часы столбики термометров покажут 5...10 градусов.

В заключительные дни весны, 30 и 31 мая, воздух прогреется до 18…23 градусов, продолжает Цыганков.

Предварительно, 1 июня будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Ветер слабый, 2 метра в секунду. Температура с утра будет 10…16, днем ожидается 20…25 градусов.

Анатолий Цыганков, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета

Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в июне в европейской части России не ожидается ни экстремального холода, ни экстремальной жары. По его словам, среднемесячная температура воздуха прогнозируется в рамках климатической нормы. Для столицы это порядка 21,7 градуса в дневные часы.

Погода,Новости Москвы,Общество,Анатолий Цыганков,Евгений Тишковец,Росгидромет,
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