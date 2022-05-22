«Поступили новые данные». Синоптики резко изменили прогноз на июнь

Специалисты метеорологического портала Gismeteo резко изменили прогноз погоды на июнь. С учетом поступивших сейчас новых данных прогноз на первый летний месяц стал совершенно другим. И метеорологи рассказали, что в итоге изменилось, сообщает PRIMPRESS.

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Отмечается, что информация касается юга Дальнего Востока, и в частности, Владивостока. Еще несколько дней назад синоптики предполагали, что начало лета в столичном регионе будет невероятно жарким, так что температуры воздуха будут достигать многолетних максимумов. Так, отмечалось, что в первые дни июня столбики термометров могут подниматься до отметок в 25 и даже 28 градусов.

Однако сейчас информация резко изменилась. Метеорологи отмечают, что в целом начало июня должно быть близко к климатической норме, то есть температура воздуха днем будет на уровне 13 градусов.

При этом ближе к середине июня специалисты прогнозируют потепление уже до 23 градусов, что, впрочем, тоже не будет сильно выбиваться из климатических правил.