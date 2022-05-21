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3 часа назад

Прогноз погоды: Несколько регионов России ожидает "опасное солнце" в ближайшие дни

ТАСС

Регионы Центрального, Сибирского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов ожидает повышенный уровень ультрафиолетового излучения в ближайшие четыре дня. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Несколько регионов России ожидает "опасное солнце" в ближайшие дни
Фото: ТАССТАСС

"Даже несмотря на прохладную погоду, нужно быть уже осторожным на солнце. Индекс ультрафиолета не связан с температурой. В Черноземных областях, Сибири, например, он будет приличным", - рассказала она.

По данным Гидрометцентра, в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах индекс солнечной активности будет достигать высокого и очень высокого уровня в ближайшие четыре дня.

Относительно спокойная обстановка с ультрафиолетовым излучением в ближайшее время будет в Уральском, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработали Всемирная организация здравоохранения, Программа ООН по окружающей среде и Всемирная метеорологическая организация. Он указывает на возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц. Если значение индекса ультрафиолета превышает четыре единицы, то это предупреждение, что в полуденные часы на солнце находиться опасно.

Проблема повышенного уровня ультрафиолетового излучения для большинства регионов России становится актуальна весной. Уровень ультрафиолетового излучения зависит от ряда факторов, в том числе географической широты, высоты над уровнем моря, облачности, озонового слоя. Высокий индекс излучения прежде всего опасен для кожи и глаз.

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