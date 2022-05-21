Несколько регионов России ожидает "опасное солнце" в ближайшие дни

Регионы Центрального, Сибирского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов ожидает повышенный уровень ультрафиолетового излучения в ближайшие четыре дня. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

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"Даже несмотря на прохладную погоду, нужно быть уже осторожным на солнце. Индекс ультрафиолета не связан с температурой. В Черноземных областях, Сибири, например, он будет приличным", - рассказала она.

По данным Гидрометцентра, в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах индекс солнечной активности будет достигать высокого и очень высокого уровня в ближайшие четыре дня.

Относительно спокойная обстановка с ультрафиолетовым излучением в ближайшее время будет в Уральском, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработали Всемирная организация здравоохранения, Программа ООН по окружающей среде и Всемирная метеорологическая организация. Он указывает на возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц. Если значение индекса ультрафиолета превышает четыре единицы, то это предупреждение, что в полуденные часы на солнце находиться опасно.