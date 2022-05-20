"Тепла на горизонте не видно": синоптик расстроил россиян

«Днем будет по-прежнему от плюс 13 до плюс 15 градусов, что значительно ниже нормы и сильно отстает от наших желаний. (…) На следующей неделе характер погоды не изменится, будет пара теплых дней, температура вернется и приблизится к 20-ти градусной отметке, но это единичный случай, пока тепла на горизонте не видно», - заявил метеоролог.