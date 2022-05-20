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1 час назад

"Тепла на горизонте не видно": синоптик расстроил россиян

Вероника Полынина

Май 2022 года стал одним из самых холодных за последние 20 лет. Об этом сообщил ОСН ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

"Тепла на горизонте не видно": синоптик расстроил россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Старкова, средняя температура за месяц в центральных областях России на два градуса отстает от нормы. При этом долгожданного тепла на горизонте не видно.

«Днем будет по-прежнему от плюс 13 до плюс 15 градусов, что значительно ниже нормы и сильно отстает от наших желаний. (…) На следующей неделе характер погоды не изменится, будет пара теплых дней, температура вернется и приблизится к 20-ти градусной отметке, но это единичный случай, пока тепла на горизонте не видно», - заявил метеоролог.

Специалист отметил, что от нехватки тепла страдают только центральные регионы России, тогда как в Сибири температура уже превышает 30 градусов, а в Западной Европе воздух прогревается выше 25 градусов.

Погода,Общество,
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