В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
4 часа назад

В Гидрометцентре заявили о снеге и заморозках в регионах России

Ura.Ru

Мокрый снег ожидается 20 и 21 мая в Кировской области, Пермском крае, Удмуртии, ХМАО. Связано это с установившимся в регионах циклоном, который накапливает холодные массы с Арктики. Об этом в беседе с URA.RU рассказала завлабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В российские регионы придут заморозки и снег
Фото: ТАССТАСС

«Мокрый снег может пойти уже в ближайшее время, 20, 21 мая, коснется это Предуралья, Пермского края, Удмуртии, Кировской области, ХМАО. Ожидается, что температура воздуха ночью составит около 0 градуса и до -3, днем от +3 до +10. Связано похолодание с циклоном, у которого в западной части распространяется воздух с Арктических морей, с Приполярья. 20, 21 мая ожидаются заморозки, ночью до 0 градусов, в центральных областях России, касается это в основном северной части Московской области. В целом, холодная погода сохраняется в столице России, температура отстает от климатической нормы. Потепление откладывается чуть ли не до конца мая», — подчеркнула Людмила Паршина.

По словам собеседника агентства, в Свердловской, Челябинской, Курганской области, ожидается похолодание в конце мая.

«С 23 мая придет южный циклон с дождями и потеплением. Осадки ожидаются умеренные, порой сильные. И со второй половины недели, с 25 мая, после ухода циклона в регионы придет похолодание. То есть произойдет такое колебание температур», — объяснила Паршина.

Погода,Общество,Людмила Паршина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители