В российские регионы придут заморозки и снег

«Мокрый снег может пойти уже в ближайшее время, 20, 21 мая, коснется это Предуралья, Пермского края, Удмуртии, Кировской области, ХМАО. Ожидается, что температура воздуха ночью составит около 0 градуса и до -3, днем от +3 до +10. Связано похолодание с циклоном, у которого в западной части распространяется воздух с Арктических морей, с Приполярья. 20, 21 мая ожидаются заморозки, ночью до 0 градусов, в центральных областях России, касается это в основном северной части Московской области. В целом, холодная погода сохраняется в столице России, температура отстает от климатической нормы. Потепление откладывается чуть ли не до конца мая», — подчеркнула Людмила Паршина.