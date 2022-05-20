Какая погода ждет Москву на следующей неделе

Выяснилось, какая погода установится в Москве с 23 мая. По словам главного специалиста Росгидрометцентра Марины Макаровой, температура воздуха в столицы сохранится ниже климатической нормы.

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«В начале следующей недели сохранится отставание температуры воздуха в Москве от климатической нормы на 4-5 градусов. Середина следующей недели тоже будет прохладной», - цитирует синоптика РИА «Новости».

При этом осадков в городе не ожидается, погода будет солнечной.