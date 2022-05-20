Какая погода ждет Москву на следующей неделе

Выяснилось, какая погода установится в Москве с 23 мая. По словам главного специалиста Росгидрометцентра Марины Макаровой, температура воздуха в столицы сохранится ниже климатической нормы.
«В начале следующей недели сохранится отставание температуры воздуха в Москве от климатической нормы на 4-5 градусов. Середина следующей недели тоже будет прохладной», - цитирует синоптика РИА «Новости».
При этом осадков в городе не ожидается, погода будет солнечной.
Ранее "Свободная пресса" писала о том, что в начале лета 2022 года синоптики прогнозируют в России пониженный температурный фон, залповые ливни, грозы, молнии, сильный ветер и другие не самые приятные «подарки» природы.