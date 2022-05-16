Россиянам рассказали, каким будет лето

Главный специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец дал прогноз на предстоящее лето. По его словам, прохладная погода продержится в европейской части России до конца мая, но в июне в регионе наступит настоящее лето — теплое, без сильной жары или холода, сообщает радио Sputnik.

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«В июне среднемесячная температура воздуха на большей части европейской территории России будет соответствовать климатической норме, которая заложена для каждого города. Напомню, что для Москвы это приблизительно 11,5 градуса ночью и 21,7 градуса днем», — заявил Тишковец.

По количеству осадков погода в европейской части РФ в июне тоже будет соответствовать климатической норме. Лишь на востоке этой территории пройдет на 20-40% больше дождей, чем обычно.

В июле и августе температура воздуха будет превышать норму, но без существенных отклонений от обычных показателей.

«Июль будет теплее, чем он должен быть, в средней полосе превышение над нормой будет достигать 0,5-1 градуса, местами даже 2 градусов, так что июль <…> вполне комфортный. Август будет близко к температурной норме, местами превышение составит 0,5 градуса. Так что нас ждет умеренно теплое лето», — заключил синоптик.