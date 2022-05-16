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1 час назад

Накрывший российский регион снежный циклон с ураганным ветром показали на видео

Lenta.ru

Мощный циклон с мокрым снегом и ураганным ветром накрыл Сахалинскую область. Видео с заснеженных улиц российского региона показали очевидцы во «ВКонтакте».

Уточняется, что из-за непогоды часть местных жителей осталась без электричества. В общей сложности за выходные 14 и 15 мая без света остались 17 населенных пунктов. Вернуть его в дома оказалось проблематичным из-за сошедшего селя.

По прогнозам регионального управления МЧС, в Сахалинской области будет подниматься уровень воды в реках, и это может привести к подтоплениям территорий.

Ранее в мае ураган обрушился на Курскую область. Ветер вырывал с корнем деревья и повредил ЛЭП, оставив местных жителей без связи и электричества. По данным МЧС, в Курске без света остались 9000 человек.

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