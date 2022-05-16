Майский снегопад в Сахалинской области сняли на видео

На Сахалинскую область обрушился мощный циклон. Местные жители сняли на видео майский снегопад. Кадры накрывшей регион непогоды оказались в распоряжении официального Telegram-канала «Известий».
«Мощный циклон накрыл Сахалинскую область: в регион вернулись сугробы и ураганный ветер. Часть жителей осталась без электричества. Вернуть его в дома оказалось проблематичным из-за сошедшего селя», – говорится в публикации.
По данным Sakhalin.info, циклон повлиял на работу 15 ЛЭП различного класса напряжения.