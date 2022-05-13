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57 минут назад

Москвичам пообещали аномальное похолодание 16 мая

ТАССиещё 9

Похолодание до 10-13 градусов тепла в дневное время ожидает москвичей в начале следующей недели. Такая температура на 3-4 градуса ниже климатической нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москвичей предупредили об аномальной погоде
Фото: ТАССТАСС

"С понедельника, как говорится, начинается новая жизнь. Будет понижение температуры до 13-14 градусов днем, а во вторник - уже до 10-12 градусов. Такой температурный фон на 3-4 градуса ниже нормы", - рассказал он.

По словам Вильфанда, столица окажется в этот период в тылу циклона, потому погода будет дождливая, а атмосферное давление - на 8-10 мм ртутного столба ниже нормы.

Погода,Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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