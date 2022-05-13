Опасная погода придет в ряд регионов РФ

В нескольких российских регионах в ближайшие дни будет опасная погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Так, по словам синоптика, 13 мая сильные дожди с грозами ожидаются в Архангельской, Вологодской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областях, а также на юге Поволжья.

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"В Ростовской области 13 и 14 числа ожидаются дождь, гроза и ветер до 22 метров в секунду", – приводит слова метеоролога ТАСС.

В Омской, Томской, Белгородской, Ростовской, Астраханской, Кемеровской, Иркутской и Новосибирской областях, продолжил Вильфанд, будет пожароопасная ситуация. Кроме того, в ближайшие дни в Челябинской и Оренбургской областях, а также в Ставропольском, Пермском краях и Кабардино-Балкарии ожидаются заморозки до -2...-3 градусов. В Москве погода в ближайшие дни сменится резким похолоданием, рассказал ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он отметил, что от обильных осадков горожанам придется укрываться под зонтами и дождевиками. В пятницу, 13 мая, дожди в столичном регионе начнут утихать, из-за туч начнет выглядывать солнце. Температура воздуха в Москве составит +15–17 градусов, в Подмосковье +13–18.