Сегодня в Москве и Московской области из-за порывов ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом пишет НСН.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 11:00 до конца суток 10 мая в Москве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, уточнили в ГУ МЧС России по региону.

В связи со сложными погодными условиями в МЧС рекомендовали автомобилистам «значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств», а также избегать внезапных маневров и не парковать машины под деревьями.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Не оставляйте детей без присмотра!» - призвали в МЧС.

Ожидается, что сегодня в Москве температура воздуха поднимется до +13 °C, будет облачно с прояснениями, местами дожди.