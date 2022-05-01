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54 минуты назад

Москвичам пообещали «погодные качели» в начале мая

Майк Габриелян

На первой неделе мая жителей Москвы ждут «погодные качели» из-за неустойчивой температуры. Такой прогноз сделал руководитель центра «Метео» Александр Шувалов, передает «Вечерняя Москва».

Москвичам пообещали «погодные качели» в начале мая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Синоптик рассказал, что погода будет довольно холодной, и не исключил небольшие осадки.

«Первые два дня преимущественно без осадков, 3-го числа — небольшой дождь. 4-5 мая нас захватывает очередная волна холода, и температура опять переходит рубеж плюс 10 в сторону понижения», - спрогнозировал Шувалов.

При этом 9 мая, в День Победы, ожидается до 18 градусов тепла. Шувалов не исключил снег в ночное время суток.

Ранее эксперты рассказали, почему погода летом 2022 шокирует россиян.

Погода,Новости Москвы,Общество,Александр Шувалов,
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