Москвичам пообещали «погодные качели» в начале мая

На первой неделе мая жителей Москвы ждут «погодные качели» из-за неустойчивой температуры. Такой прогноз сделал руководитель центра «Метео» Александр Шувалов, передает «Вечерняя Москва».
Синоптик рассказал, что погода будет довольно холодной, и не исключил небольшие осадки.
«Первые два дня преимущественно без осадков, 3-го числа — небольшой дождь. 4-5 мая нас захватывает очередная волна холода, и температура опять переходит рубеж плюс 10 в сторону понижения», - спрогнозировал Шувалов.
При этом 9 мая, в День Победы, ожидается до 18 градусов тепла. Шувалов не исключил снег в ночное время суток.
Ранее эксперты рассказали, почему погода летом 2022 шокирует россиян.