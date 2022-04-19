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42 минуты назад

Синоптик пообещала москвичам небольшой дождь и облачность на Пасху

News.ru

На Пасху, 24 апреля, в Москве ожидается небольшая облачность, местами возможен небольшой дождь, но в целом погода будет комфортной, заверила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она подчеркнула, что сильного ветра или резкого потепления в этот день жителям столицы ожидать не стоит, пишет «Москва 24».

Москвичам рассказали о погоде на Пасху
Фото: ТАССТАСС

Сильного ветра в этот день мы не ожидаем, поэтому можно считать, что погода на Пасху будет вполне комфортная. Как обычно бывает, и солнце проглянет, а где-то, может быть, дождь покапает, но небольшой, который не испортит нашего праздничного настроения, — уточнила Позднякова.

По словам синоптика, температура воздуха в Москве на Пасху прогреется от +3 до +8 градусов ночью и от +9 до +12 градусов днём. Позднякова подчеркнула, что эти показатели соответствуют апрельской климатической норме столицы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что улучшение погоды в Москве начнётся с 19 апреля. Температура воздуха в городе повысится до 13–16 градусов тепла, осадки практически не ожидаются, в течение рабочей недели будет солнечно.

Погода,Новости Москвы,Татьяна Позднякова,Роман Вильфанд,
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