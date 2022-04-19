Москвичам рассказали о погоде на Пасху

Сильного ветра в этот день мы не ожидаем, поэтому можно считать, что погода на Пасху будет вполне комфортная. Как обычно бывает, и солнце проглянет, а где-то, может быть, дождь покапает, но небольшой, который не испортит нашего праздничного настроения, — уточнила Позднякова.