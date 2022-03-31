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44 минуты назад

Синоптик обратился с москвичам с предостережением

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице в выходные

Синоптик обратился с москвичам с предостережением
Фото: ТАССТАСС

В Москве в первые выходные апреля ожидаются мокрый снег, гололедица и сильный ветер. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если завтра осадки пройдут небольшие, на юге области — умеренные, то в субботу и в воскресенье ночью будут обильные в виде снега и мокрого снега, а также целый комплекс неблагоприятных явлений: налипание мокрого снега, гололед в твердой фазе — на ветвях деревьев и проводах. Ночные температуры в субботу отрицательные — минус один-три градуса, днем — плюс один-три. Аналогичная ситуация ожидается в воскресенье», — приводятся в материале слова Вильфанда.

По его словам, данные перепады приведут к гололедице на тротуарах и дорогах. В связи с этим Вильфанд обратился к москвичам с просьбой проявить бдительность и аккуратность на дорогах.

Кроме того он добавил, что на выходных в столичном регионе также ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, а в период снега возможна даже метель.

В первые дни следующей недели, по словам синоптика, погода тоже не будет весенней. Понедельник пройдет преимущественно без осадков, в среду ожидается небольшое повышение температуры, но с дождем.

Погода,Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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