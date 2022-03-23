«Аномальное тепло, которое мы сейчас наблюдаем, продержится как минимум до конца будней этой недели. В предстоящие выходные нас ждёт резкое ухудшение метеорологических условий. В субботу нас начнёт накрывать североатлантический циклон, сопровождаемый дождями, но всё ещё будет тепло до +7°C…+9°C градусов в Москве. В воскресенье будет настоящий Армагеддон. Ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, он будет сопровождаться интенсивными скоротечными зарядами снега, метелью с ухудшением видимости, сильным ветром. В порывах ветер будет достигать как минимум 20-23 метра в секунду — где-то дерево может упасть, где-то рекламный щит грохнуться. В воскресенье надо быть всем готовым, предпринять какие-то меры для минимизации рисков».