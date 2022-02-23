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8 часов назад

Москвичей предупредили о гололедице

Москва24

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Москвичей предупредили о гололедице
Фото: Лидия Широнина/ Москва 24Лидия Широнина/ Москва 24

Предупреждение будет действовать с 23:00 23 февраля до 08:00 24 февраля.

22 февраля температура воздуха в столице и области достигла максимума с начала 2022 года. Тогда температура в Серпухове была 5,7 градуса, в Москве на Балчуге – 5,6 градуса, на реперной станции Гидрометцентра на ВВЦ – 4,9 градуса.

В тот же день в районе Фили-Давыдково на западе столицы расцвели первые подснежники. Всего существует около 20 видов этих растений, но на природных территориях столицы растет только один из них – подснежник белоснежный. Этот вид не занесен в Красную книгу, но встречается нечасто. Поэтому относиться к этим цветам нужно бережно.

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