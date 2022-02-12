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2 часа назад

Погода в Москве: Зима в столице стала самой снежной за последние четыре года

Mos.ruиещё 3

Сотрудники коммунальных служб продолжают очищать кровли и фасады зданий от наледи и вывозить снег.

Зима в столице стала самой снежной за последние четыре года
Фото: Mos.ruMos.ru

В столице повсеместно продолжаются работы по вывозу снега. По данным метеорологов, еще не закончившись, эта зима уже стала самой снежной за последние четыре года. С начала зимнего сезона прирост снега составил до 160 сантиметров (при годовой норме в 1,5 метра).

Уже шесть дней в городе продолжается оттепель. Из-за колебаний температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями на кровлях и выступающих элементах фасадов может образовываться наледь. Поэтому специалисты ежедневно очищают их. В уборочных работах задействовано 2,9 тысячи бригад кровельщиков и около 500 автовышек, в том числе спецтехника инженерных и энергетических компаний города. Под контролем городских служб находится почти 17 тысяч кровель.

По прогнозам синоптиков, сегодня температура воздуха составит от минус одного до плюс одного градуса. В некоторых районах столицы возможны небольшие осадки.

На круглосуточном дежурстве находится 300 бригад и около 290 единиц спецтехники ГУП «Мосводосток». Все заявки о временных скоплениях воды оперативно обрабатываются.

По всем вопросам, связанным с уборкой снега, можно обращаться в единую справочную службу Правительства Москвы по телефону: +7 495 777-77-77.

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