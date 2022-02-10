Россиян предупредили о весенних катаклизмах из-за аномальной зимы

Какой будет весна в этом году и что она с собой принесет? По мере приближения марта все больше людей задают этот вопрос, глядя на не собирающуюся сдаваться зиму.

Фото: ТАСС/Алексей Палившак ТАСС/Алексей Палившак

Профессионалы - синоптики, климатологи, к которым обращались корреспонденты "РГ", исчерпывающих ответов старались избегать. Сходились все в одном: весеннее тепло придет в этом году на европейскую часть России вплоть до Урала не ранее последней четверти марта. И даже в Международный женский день в Москве может быть до минус 7-8 градусов мороза. То есть весна в западной части страны ожидается поздней и бурной, а вот Сибири и Дальнему Востоку могут грозить не только паводки, но и снегопады.

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Корреспонденты "РГ" решили поискать более точные прогнозы, а заодно и выяснить, насколько в российских регионах готовы к вполне возможному весеннему удару стихии.

Первым делом, разумеется, обратились в МЧС. Там ответили, что долгосрочный прогноз на весну с ее привычными катаклизмами в виде подтоплений и паводков пока не готов. Как пояснили корреспонденту "РГ" во ВНИИ ГОЧС, итоговый отчет по весенним угрозам ожидается не ранее второй половины марта. Но специалисты Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МЧС "Антистихия" вслед за синоптиками и метеорологами склоняются к тому, что весна не будет ранней.

Согласно же прогнозам синоптиков, в начале календарной весны будет некомфортно почти везде. А снег и ледяные дожди могут часто сопровождаться пониженной температурой. По мнению синоптиков, температурный фон весной будет существенно ниже обычного. В марте снег может завалить почти всю Сибирь, Урал и Дальний Восток. Большое количество осадков выпадет в центральных и северо-западных регионах страны, а также в Черноземье и Поволжье.

Особое внимание прогнозисты и аналитики уделяют таким показателям, как количество снега и толщина льда на водоемах. Используя их, можно с достаточной точностью предсказать масштабы весенних паводков. Например, во Владимирской области ожидается бурное половодье. По данным регионального управления МЧС, средняя высота снежного покрова в регионе превышает норму в полтора-два раза и равна 48-66 сантиметрам. Запасы воды в снеге тоже в этом году выше обычного. Поэтому к подъему уровня воды в реках уже начали готовиться.

Со слов заместителя начальника регионального управления Петра Денисова, при развитии наихудшего сценария в зоны возможного затопления могут попасть 23 населенных пункта (1,5 тысячи жителей) и 28 участков автомобильных дорог. Больше тридцати деревень и сел могут оказаться отрезанными от "большой земли".

На представленной на днях учеными МЧС прогнозной карте почти весь юг, кроме Краснодарского края, окрашен в синий цвет. Это означает угрозу паводков во время таяния льда.

Весна в западной части страны ожидается поздней и бурной, а Сибири и Дальнему Востоку могут грозить не только паводки, но и снегопады.

В Краснодарском крае также возможны сильные паводки, но их природа иная - обильные дожди. Уже сейчас на территории Краснодарского края, как и прогнозировали в МЧС, оказались подтоплены приусадебные участки и жилые дома в 27 населённых пунктах. Эта тенденция может сохраниться.

"До середины февраля в связи с активной циклонической деятельностью вероятны сбои в работе систем жизнеобеспечения населения в республиках Адыгея, Крым, городе Севастополь и в Краснодарском крае" - сказано в краткосрочном прогнозе МЧС.

А вот сибиряков могут ждать испытание большой водой на открытых участках Енисея и Ангары. Есть вероятность подтопления низменных участков местности, находящихся выше по течению на территории Красноярского края и Республики Хакасия.

В Иркутской области в зону возможного затопления могут попасть пониженные участки местности населенного пункта Усть-Балей и 10 садовых товариществ Ангарского городского округа.

Что же касается долгосрочных прогнозов в масштабах страны, то метеорологи и синоптики, как и их коллеги из МЧС, пока от них дружно воздерживаются. Трудно гарантировать точность. Но все согласны: климатическая обстановка на большей части территории России ожидается непростой. В начале календарной весны будет холодно, ветрено и снежно. Хотя порой и солнце выглянет. И тогда начнет таять снег.

А что об этом думают и к чему готовятся в российских регионах?

Когда сравниваешь то, что говорят местные власти о ликвидации последствий наводнения на Кубани и о подготовке к паводкам, с тем, на что жалуются жители затопленных краснодарских станиц, складывается ощущение, будто речь идет о двух совершенно разных регионах. В первом - все готово и выполнено идеально, во втором - не сделано ничего вообще.

В крупной станице Анастасиевская (почти 20 тысяч человек) на улице Пионерской дома залиты по щиколотку, а кое-где - и по колено. Люди жалуются, что затопления начались еще с 21 января и местные власти не сразу отреагировали на беду. Откачка воды началась только 2-3 февраля.

Местные жители заверяют - еще с начала этого года они начали обращаться в администрацию с требованием расчистить канализацию и провести подготовку к возможным наводнениям. Но, по их словам, ничего не было сделано. Теперь люди расплачиваются своими затопленными жилищами.

После масштабного подтопления 2012 года в Крымском районе была создана автоматизированная система оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации. Об этом рассказал министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края Сергей Штриков. Точность прогнозов - 95 процентов. По его словам, сведения о возможных ЧС рассылают в муниципалитеты минимум за сутки. Появились и комплексные системы экстренного оповещения населения.

Мы выезжали в затопленные станицы, где смогли увидеть, что произошло. В станице Северская (здесь живут почти 25 тысяч человек) улицы превратились в каналы или реки. Бетонные электрические столбы покосились. Если они упадут, станица надолго останется без света, а попадание высоковольтного кабеля в воду чревато трагическими последствиями. Вместе со спасателями мы проверяли затопленные дома, где остались люди. Чтобы добраться до адреса, плыли в лодке. Видели дома, затопленные по окна, и очень много автомобилей, у самого верха дверей которых плескалась вода.

Эту картину мы наблюдали в первых числах февраля, когда после резкого таяния рекордного снега под водой оказались 24 селения в пяти районах Кубани. Сегодня, в том числе благодаря помощи краевых властей, ситуация в большинстве из них нормализовалась.

На наш вопрос, чего особенно остро не хватает для борьбы с водной стихией, Сергей Штриков признался: "Скажу откровенно: не хватает мощной техники для откачки воды. Невиданные снегопады застали врасплох многие муниципалитеты. Техника и люди работали на пределе возможного".

В Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю "РГ" уже сообщили "адреса" следующих возможных наводнений: Абинский, Апшеронский, Белореченский, Крымский, Северский, Туапсинский районы и города Геленджик, Горячий Ключ, Сочи. И, по словам Сергея Штрикова, министерство уже закупает 10 мощных насосных станций. "Думаю, в ближайшее время мы купим и 30 мотопомп", - уверен Штриков. Хватило бы.

Амурская область. Снег и лед

"Одним из определяющих факторов половодья является количество снега и воды в нем", - напомнил начальник Главного управления МЧС по Амурской области Игорь Смирнов.

На 31 января, по данным маршрутных съемок, запас воды в снеге составлял в Бурейском водохранилище 140 процентов от нормы. В центральных и южных районах Амурской области - от 140 до 200 процентов. В долине Среднего Амура от устья реки Буреи - 262 процента. Наиболее вероятно образование ледовых заторов, представляющих угрозу подтопления, у сел Албазино, Джалинда, Черняево, Нововоскресеновка и Ушаково. Здесь в зону возможного подтопления могут попасть более 500 домов, в которых проживают около двух тысяч человек.

Тульская область. Готовность "номер один"

Началась подготовка к пропуску паводковых вод и в Тульской области. Первое совещание прошло 8 февраля.

Высота снежного покрова в регионе и запас воды в снеге в 2-2,5 раза выше климатической нормы. Так что во время весеннего половодья возможно подтопление 12 мостов в семи муниципалитетах. Из-за этого может нарушиться транспортное сообщение с 55 населенными пунктами, в которых проживают более 2,3 тысячи человек. Ожидают подтопление частных домов в Туле, деревне Нижние Присады и селе Дедилово. Эта напасть может прийти в 76 домов, где живут 130 человек.

В станице Северская (здесь живут почти 25 тысяч человек) улицы превратились в каналы или реки. Бетонные электрические столбы покосились.

К 1 марта, определили на комиссии, все гидротехнические сооружения должны быть готовы для приема талых вод. То есть они должны заранее начать спускать воду небольшими объемами. Как правило, серьезные подтопления возникают, когда экстренно спускают воду из водохранилищ.

Есть и список рек, к очистке русел которых надо отнестись с особым вниманием.

Губернатор Алексей Дюмин напомнил и о многоквартирных домах. Жильцов беспокоят подтопления в период таяния снега. Чтобы не допустить этого, главы администраций муниципалитетов и управляющие компании получили задание: обеспечить своевременный вывоз снега, расчистить ливневые канализации и системы водоотведения. И подготовить технику к ликвидации возможных затоплений подвалов домов.

Такого детального плана мы пока не встретили в других регионах, где тоже побывали. Чего там ждут? Говорят, прогнозов. Хорошо, что не все.

Только в апреле составят прогноз максимальных уровней воды на реках бассейна Амура, очищения их ото льда. Но, как заметил Игорь Смирнов: "Опыт прошлых лет показывает: необходимо учитывать наихудший сценарий развития обстановки, независимо от предварительного прогноза. Поэтому надо все вовремя предусмотреть".

Ключевое слово - "вовремя".

Якутия. С пилой на Колыму

Определили фронт работ и в Якутии. На предупредительные противопаводковые мероприятия в начале года направили 37 миллионов рублей. Планируется провести зачернение льда на площади около 500 гектаров, а распиливать его будут на участках общей протяженностью 41 километр. По данным Якутского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, большие запасы снега скопились на участке реки Лена от Якутска до устья, на Вилюе в Нюрбинском улусе, а также в среднем и нижнем течении Алдана.

В нижней части Индигирки и на Колыме толщина льда на 6-28 сантиметров превышает норму. "Вскрываться наши якутские реки начнут в мае", - сообщил руководитель Ленского бассейнового водного управления Петр Аргунов.

Официально

Кто остановит воду

В этом году запланированы строительство и реконструкция гидротехнических сооружений на 37 объектах в 23 регионах страны, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов . В календаре установлены "контрольные точки" - даты, когда регионы должны отчитаться о проделанной работе. По информации ведомства, сроки не соблюдаются при реконструкции защитной дамбы на правом берегу реки Сылвы в Кунгуре Пермского края, при берегоукреплении на берегу реки Дон в районе Павловска Воронежской области.

Также вызывают тревогу объекты защиты Крымского района, которые могут не выдержать напора вод на реках Адагум, Неберждай, Баканка в Краснодарском крае. Устройство защитной дамбы на реке Енисей в Кызыле, при берегоукреплении участка Волгоградского водохранилища в Вольске Саратовской области.

За срыв сроков строительства будут отчитываться вице-губернаторы. "Контрольные точки" должны соблюдать четко - об этом предупреждали еще в прошлом году. Кто не укладывается, тот пишет объяснительные.

"Если эта процедура нарушится, - телеграммы в адрес глав регионов отправятся уже от нас", - отметила заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

И добавила, что именно губернаторы лично обращались в правительство РФ с просьбами профинансировать важные для регионов объекты.

По данным на конец января, "контрольные точки" прошли шесть регионов, которые в ближайшее время должны заключать госконтракты с подрядчиками. В числе них - Татарстан, где в 2022-2023 годах запланировано берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у поселка Камское Устье. В Рыбинске Ярославской области в те же сроки намерены укрепить правый берег Волги.

Цена спокойствия

На то, чтобы обеспечить спокойное прохождение весеннего паводка, государство выделило 6 млрд рублей, сообщили "РГ" в минприроды. На эти деньги будут проведены все необходимые мероприятия: устройство и реконструкции дамб, укрепление берегов, ремонт гидротехнических сооружений, создание объектов инженерной защиты. План работ на наиболее опасных направлениях подготовлен, заверили в ведомстве. Все намеченные мероприятия должны пройти в срок и в полном объеме. Безаварийному пропуску весеннего половодья поможет и расчистка русел рек, спрямление потенциально опасных участков.

В Якутии, Архангельской и Вологодской областях на Лене, Колыме и Северной Двине пройдут ледорезные и ледокольные мероприятия. Они затронут участки русел рек до тысячи километров длиной. Все это позволит обезопасить населенные пункты, мосты, гидротехнические сооружения в период ледохода.