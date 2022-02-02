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39 минут назад

Синоптик назвал срок наступления весны в Москве

Заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд в интервью с URA.RU назвал срок наступления весны в России.

Синоптик предупредил, что надеяться на потепление с наступлением календарной весны не стоит.

«1 марта — это совсем не начало весны. В европейской России, в умеренных широтах, на 55, 56 параллели северного полушария, где находится Москва, в первой декаде марта будет максимальная высота снежных сугробов», — сообщил Вильфанд.

Специалист также добавил, что в столице теплее станет только в третьей декаде марта.

Вильфанд предупредил о позднем таянии сугробов в Москве

«У нас даже птицы появляются во второй половине марта. До весны еще далеко, и целый ряд факторов будет определять, какой она станет», — заключил метеоролог.

Ранее Вильфанд предупредил о позднем таянии сугробов в Москве.

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