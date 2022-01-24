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6 минут назад

Самая морозная ночь последней недели января в Москве придется на пятницу

На следующей неделе в столице ожидается похолодание. Самой морозной станет ночь на пятницу. Столбики термометров могут опуститься до минус 17 градусов, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Москвичам обещали самую морозную ночь последней недели января
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В понедельник из-за туч выглянет солнце, днем температура воздуха будет минус 9-4 градуса – немного выше многолетней нормы. Во вторник ночью подморозит до минус 16-11 градусов, днем атмосферный фронт принесет тучи и небольшой снег. Воздух прогреется до минус 11-6 градусов. В среду в городе ожидается снегопад, выпадет 3-4 мм осадков, днем температура составит минус 7-2 градуса. В четверг снова начнет холодать, ночью – до минус 13-8 градусов, днем – до минус 9-4 градусов.

"Ночь на пятницу, по-видимому, станет самой морозной: в условиях малооблачной погоды, минимальный термометр покажет минус 17-12, после полудня показания барометров начнут падать, облака уплотнятся, осыпаясь небольшим снегом (0,9 мм), температура воздуха составит минус 11-6 градусов", - написал Тишковец у себя в Instagram.

В выходные морозы отступят, днем местами воздух прогреется до нуля градусов. Снегопады принесут еще 4-5 мм осадков. Предположительно, январь превысит норму осадков примерно на 30%, а среднемесячная температура воздуха окажется чуть теплее нормы.

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