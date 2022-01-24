Москвичам обещали самую морозную ночь последней недели января

На следующей неделе в столице ожидается похолодание. Самой морозной станет ночь на пятницу. Столбики термометров могут опуститься до минус 17 градусов, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец .

В понедельник из-за туч выглянет солнце, днем температура воздуха будет минус 9-4 градуса – немного выше многолетней нормы. Во вторник ночью подморозит до минус 16-11 градусов, днем атмосферный фронт принесет тучи и небольшой снег. Воздух прогреется до минус 11-6 градусов. В среду в городе ожидается снегопад, выпадет 3-4 мм осадков, днем температура составит минус 7-2 градуса. В четверг снова начнет холодать, ночью – до минус 13-8 градусов, днем – до минус 9-4 градусов.