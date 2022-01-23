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21 час назад

Погода в Москве: Москвичам пообещали полуметровые сугробы

Высота сугробов в Москве до конца января вырастет до 50 сантиметров при норме в 30, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Москвичам пообещали полуметровые сугробы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«До конца января выпадет еще 7-12 мм осадков, а значит, сугробы вырастут до полуметра при норме 30 сантиметров», – пояснил Тишковец, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что месячная норма по осадкам в Москве превышена на 14%, то есть выпало 114% месячной нормы.

По его словам, январь в Москве стал довольно снежным – уже на сегодня месячный план по осадкам перевыполнен. «Высота снежного покрова в 1,5 раза превышает многолетнюю норму и составляет в настоящий момент 46 сантиметров – по метеостанции ВДНХ и 48 сантиметров – на Балчуге», – уточнил Тишковец.

В воскресенье синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

Погода,Новости Москвы,Общество,Евгений Тишковец,РИА Новости,
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