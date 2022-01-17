Москвичей предупредили об аномальной погоде

Аномально теплая для января температура сохранится в столице в начале недели. Однако в то же время усилятся ветер, снег, метель и гололедица, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
"Давление в Москве повысилось до 740 миллиметров ртутного столба, но в понедельник уже понизится до 725 миллиметров, потому что приближается глубокий циклон. Будет непогода: теплая погода с температурой от минус одного до минус трех градусов. Это очень высоко", — заявил синоптик.
По словам специалиста, отклонение от климатической нормы 17 и 18 января составит пять-шесть градусов, а также выпадут осадки.
Накануне праздника Крещения Господня, который 19 января отмечают православные христиане, в столичном регионе столбики термометров опустятся до минус десяти градусов ночью, подытожил синоптик.
Ранее Роман Вильфанд сообщил о высоком риске схода лавин, прогнозируемом в горах Северного Кавказа в ближайшие дни. Специалисты призвали любителей горнолыжного спорта относиться внимательнее к прогнозам лавинной опасности на склонах.