Москвичей предупредили об аномальной погоде

"Давление в Москве повысилось до 740 миллиметров ртутного столба, но в понедельник уже понизится до 725 миллиметров, потому что приближается глубокий циклон. Будет непогода: теплая погода с температурой от минус одного до минус трех градусов. Это очень высоко", — заявил синоптик.