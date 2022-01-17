В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
6 часов назад

Москвичей предупредили об аномальной погоде

Аномально теплая для января температура сохранится в столице в начале недели. Однако в то же время усилятся ветер, снег, метель и гололедица, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Москвичей предупредили об аномальной погоде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Давление в Москве повысилось до 740 миллиметров ртутного столба, но в понедельник уже понизится до 725 миллиметров, потому что приближается глубокий циклон. Будет непогода: теплая погода с температурой от минус одного до минус трех градусов. Это очень высоко", — заявил синоптик.

По словам специалиста, отклонение от климатической нормы 17 и 18 января составит пять-шесть градусов, а также выпадут осадки.

Накануне праздника Крещения Господня, который 19 января отмечают православные христиане, в столичном регионе столбики термометров опустятся до минус десяти градусов ночью, подытожил синоптик.

Ранее Роман Вильфанд сообщил о высоком риске схода лавин, прогнозируемом в горах Северного Кавказа в ближайшие дни. Специалисты призвали любителей горнолыжного спорта относиться внимательнее к прогнозам лавинной опасности на склонах.

Погода,Роман Вильфанд,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители