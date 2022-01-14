В Москве потеплело на 20 градусов

В Москве за сутки столбики термометров поднялись с минус 18 - 20 градусов до плюсовой температуры. Об этом заявил штатный метеоролог телеканала «Москва24» Никита Поповнин.
«Вчера утром в Москве было минус 18,5 в центре и минус 20,5 на северо-западе города, а сегодня уже бам... За сутки скачок температуры в городе составил 21 градус. Примерно такой же как и скачок давления, которое за двое суток упало чуть больше, чем на 30 миллиметров», - заявил он.
По его словам, сегодня в столице в течение дня ожидаются около +1 градуса, дождь со снегом и порывы ветра до 13 м/c. А к вечеру жители и гости города столкнуться с гололедицей.
«Вечером будет минус 3 градуса и все, что растает в течение дня, замерзнет. Образуется тоненькая корочка льда», - предупредил он.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что москвичей 14 января ждет барическое «днище», так как давление обрушится с 757 до 720 мм ртутного столба. Он также отметил, что такое аномальное падение атмосферного давления самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей.