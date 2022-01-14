В Москве потеплело на 20 градусов

«Вчера утром в Москве было минус 18,5 в центре и минус 20,5 на северо-западе города, а сегодня уже бам... За сутки скачок температуры в городе составил 21 градус. Примерно такой же как и скачок давления, которое за двое суток упало чуть больше, чем на 30 миллиметров», - заявил он.