Сугробы высотой с человеческий рост на Сахалине сняли на видео

Мощный снегопад обрушился на Сахалин. В регионе выпало более трети среднемесячной нормы осадков. На улица появились сугробы высотой с человеческий рост. Видео публикует telegram-канал «RT на русском».

На кадрах можно увидеть, как один из местных жителей пытается расчистить занесенную площадку, где выпавший снег находится на уровне человеческого роста. «В магазин через туннель будем ходить», - отмечает мужчина.