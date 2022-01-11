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2 часа назад

Москва окажется на барическом «днище»

В Москве в пятницу ожидается барическое «днище» — давление обрушится с 757 до 720 мм ртутного столба. Об этом в беседе с РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Центральной России в предстоящие сутки в тыл циклона суровый нордический ветер будет закачивать более студёные воздушные массы полярного происхождения с температурным фоном на 5-7 градусов ниже климатической нормы», — заявил синоптик.

По словам эксперта, морозы продержатся ближайшие двое суток, однако уже в пятницу в столице потеплеет.

На Москву обрушится весь январский объем снега

«При этом показания барометров буквально обрушатся на самое барическое "днище" — с 757 до 720 миллиметров ртутного столба. Такое аномальное падение атмосферного давления — в 37 миллиметров ртутного столба, самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей», — подчеркнул он.

Погода,Новости Москвы,Видео,Евгений Тишковец,РИА Новости,
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