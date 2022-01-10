На Москву обрушится весь январский объем снега

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что весь январский объем снега может выпасть в столице за неделю. Его слова передает РЕН ТВ.

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«За неделю на Москву может обрушиться весь "январский" объем снега – 37-42 миллиметра осадков, а сугробы прибавят в высоте, которая формируется за всю половину зимы», — рассказал Тишковец.

Синоптик предупредил, что под тяжестью снега могут начать падать деревья, а также возможна критическая нагрузка на кровлю крыш.

10 января температура ночью составит -5…7 градусов, днем -3…5. 11 и 12 января осадки продолжатся, но ослабеют. Высота снежного покрова достигнет 38-40 миллиметров. В эти дни температура ночью достигнет -13-18, днем -8-13.