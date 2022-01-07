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41 минуту назад

«Заток холодных масс»: москвичей предупредили о морозах в первую рабочую неделю года

Жителей Москвы в первую рабочую неделю ждет бодрящая зимняя погода с похолоданием до двузначных значений на термометре. Об этом «Вечерней Москве» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москвичам обещали «заток холодных масс» в первую рабочую неделю года
Фото: ТАССТАСС

— В начале недели температурный фон будет обычных значений — 7–10 градусов ниже нуля и ночью, и днем. А вот во вторник, 11 января, начнутся изменения в связи с тем, что облачность высокого давления перемещается к Москве и произойдет заток холодных воздушных масс. В связи с этим температурный фон ожидается в районе минус 8–13 градусов, даже до пятнадцати ночью. Днем он существенно не изменится, — рассказал специалист.

Заметное похолодание ожидается в среду, 12 января. По словам синоптика, ночные температуры будут морозными — минус 14–19 градусов, дневные — от минус 11 до минус 16 градусов. Правда, о приходе настоящей зимы речи не идет, уточнил Вильфанд.

— Перед Старым Новым годом облачность высокого давления будет постепенно распадаться. В ночь на 14 января давление резко понизится, повысится температура, — добавил метеоролог.

Однако насколько повысится температура в конце первой рабочей недели, пока точно сказать нельзя. Вильфанд не исключает, что она будет в диапазоне от нуля до минус пяти градусов.

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