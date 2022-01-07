Москвичам обещали «заток холодных масс» в первую рабочую неделю года

— В начале недели температурный фон будет обычных значений — 7–10 градусов ниже нуля и ночью, и днем. А вот во вторник, 11 января, начнутся изменения в связи с тем, что облачность высокого давления перемещается к Москве и произойдет заток холодных воздушных масс. В связи с этим температурный фон ожидается в районе минус 8–13 градусов, даже до пятнадцати ночью. Днем он существенно не изменится, — рассказал специалист.