Жителей Москвы 8 января ожидает резкое похолодание и скачок атмосферного давления, что может негативно сказаться на метеочувствительных людях. Об изменениях погоды ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, сегодня и в ближайшие дни жителей столицы ждут потепление, гололедицы и ветер до 15 м/с. Однако 8 января «начнется интересный процесс».

«Резко повысится атмосферное давление, с четверга оно повысится на 20-25 мм рт. ст., а температура, наоборот, резко понизится. Ночью будет 10-14 градусов мороза, а днем - от 5 до 10 градусов мороза. Ох, как похолодает, так как температура понизится сразу на 10-11 градусов», - пояснил Роман Вильфанд.

Синоптик также отметил, что до конца новогодних каникул москвичей ожидает «хорошая зимняя погода», когда ночью столбики термометра будут держаться около минус 10 градусов, а днем показывать - 5-7 градусов.

По данным портала «Метеоновости», сегодня в Москве и области под влиянием активного циклона погода будет ветреная, со снегом и метелями. При этом «для многих людей, имеющих проблемы со здоровьем, особенно при сердечно-сосудистых и бронхо-легочных заболеваниях и повышенной метеочувствительности, колебания погодных условий могут провоцировать ухудшение самочувствия», предупредили синоптики.