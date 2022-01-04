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1 час назад

Климатолог предупредил россиян о нервной погоде в 2022 году

Погода в 2022 году ожидается такая же «нервная», как и в прошлом. Об этом в эфире радио Sputnik россиян предупредил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России, климатолог Алексей Кокорин.

Россиян предупредили о нервной погоде в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пояснил, что следует готовиться к такому же количеству температурных рекордов и странного распределения осадков. По утверждению эксперта, можно с уверенностью сказать, что сохранится многолетняя тенденция к формированию неустойчивой погоды.

Одним из ключевых параметров, влияющих на погоду, Кокорин назвал цикличное явление Ла-Нинья в Тихом океане, когда вода становится холоднее из-за сильных ветров. Теплее же климат станет, когда наступит другая фаза, Эль-Ниньо.

Ранее Кокорин рассказал «Ленте.ру», что через 100 лет при оптимистичном сценарии климат останется прежним на большей части планеты. Тем не менее, регулярно будут возникать такие малоприятные явления, как рекордная жара, смерчи, торнадо, метели, штормы. «То есть, мы будем жить в таком же климате, но более неравномерном, чем 100 лет назад или даже сейчас. Какие-то местности людям придется покинуть: из-за дефицита пресной воды вести сельское хозяйство и жить там будет невозможно. Полагаю, в таком случае порядка 10 процентов жителей Земли станут климатическими мигрантами», — сказал он.

Если человечеству не удастся остановить глобальное потепление, климат изменится в 10 раз в сравнении с настоящим временем, уверен Кокорин. А беженцами станут не 10 процентов, а уже треть населения планеты.

Погода,Наука и техника,Мигранты,Рекордная жара,Алексей Кокорин,ИА Sputnik,Lenta.ru,
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