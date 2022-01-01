«Закипевшее» море в российском регионе сняли на видео

«Я живу в Корсакове, и мои окна выходят как раз на залив. Утром встал, увидел эту красоту и первым дело побежал снимать, потому что такое пропустить нельзя», — рассказал в интервью «Сахалин.Инфо» автор видео россиянин Эдуард Абрамов.